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Gaziantep'te FETÖ'den 6 yıl 3'er ay hapis alan 2 firari cezaevine konuldu

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Gaziantep'te FETÖ'den 6 yıl 3'er ay hapis alan 2 firari cezaevine konuldu
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Gaziantep'in İslahiye ve Şahinbey ilçelerinde FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan firari M.S. ve E.A., jandarma operasyonuyla yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından cezaevine konulan hükümlülerin adresleri jandarma ekiplerince tespit edilmişti.

GAZİANTEP'in İslahiye ve Şahinbey'de ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinde haklarında 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan firari M.S. ve E.A. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılandığı davalarda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firarilerin adreslerini tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla M.S. ve E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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