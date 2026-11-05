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Gaziantep Şahinbey'de alev alan otomobilden sürücü kendini dışarı attı

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Gaziantep Şahinbey'de alev alan otomobilden sürücü kendini dışarı attı Haber Videosunu İzle
Gaziantep Şahinbey'de alev alan otomobilden sürücü kendini dışarı attı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı sağ şeride park edip kendini dışarı atarken çevredeki sürücüler müdahale etti, itfaiye yangını söndürdü; araçta maddi hasar oluştu.

Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı sağ şeride park ederek kendisini araçtan dışarı attı. Kısa sürede aracı saran alevlere, çevredeki diğer sürücüler yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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