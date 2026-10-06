Haberler

Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan Kenan Abuzer Tilki hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan Kenan Abuzer Tilki hastanede öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan Kenan Abuzer Tilki (34), hastanede hayatını kaybetti. Bu hafta nikahı olan Tilki'nin 40'tan fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP'te park halindeki aracında otururken silahlı saldırıya uğrayan Kenan Abuzer Tilki (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tilki'nin bu hafta nikahının olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Kenan Abuzer Tilki arkadaşlarıyla birlikte aracında oturduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tilki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Tilki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kenan Abuzer Tilki'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan bu hafta nikahı olan Kenan Abuzer Tilki'nin 40'tan fazla suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fuhuş ağı kurdu! ABD'nin 'en kötüleri' listesine girdi

ABD'yi karıştıran göçmen kadın! Adını "En kötüler" listesine yazdılar
Park halindeki araçta kurşun yağmuru! 34 yaşındaki adam kurtarılamadı

Şehrin ortasında kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov'a ödül üstüne ödül

Çeçen lider Kadirov'a bir sürpriz daha
Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı

İstanbul'da ortaokulda saldırı! 8 öğrenci yaralandı, detaylar korkunç
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

Ünlü yorumcu canlı yayında "Biz kimi yeneceğiz ya?" diyerek isyan etti
Yeşilçam oyuncusu Özcan Tekgül'ün acı hikayesi: Şöhretten kimsesiz bir vedaya

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Cenazesi 3 gün morgda kaldı