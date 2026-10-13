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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda İslahiye ve Şahinbey'de yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde, İslahiye ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S. isimli şahıs ile Şahinbey ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilen E.A. isimli şüpheli yakalandı.

Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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