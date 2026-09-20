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Gaziantep'te kan donduran olay! Eşini vurdu, ardından sokağa çıkıp dehşet saçtı

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Gaziantep'te kan donduran olay! Eşini vurdu, ardından sokağa çıkıp dehşet saçtı
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Gaziantep'te bir şahıs, evinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü. Saldırgan daha sonra elindeki silahla sokağa çıkarak rastgele ateş açtı. Olayda 3'ü çocuk 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Gaziantep'te yaşanan olayda bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti, saldırganın sokakta açtığı ateş sonucu ise aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

TARTIŞMA SONRASI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

Olay, Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Harun Keklikçi (32) ile eşi Merve Keklikçi (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Keklikçi, evde bulunan pompalı tüfekle eşine ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından yapılan kontrolde Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk annesi kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SOKAĞA ÇIKIP RASTGELE ATEŞ ETTİ

Eşini vurduktan sonra evden çıkan Harun Keklikçi, elindeki pompalı tüfekle sokakta rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Hatice Ö. (53) ile Z.Y.Y. (9), Y.E.K. (12) ve B.K.O. (12) isimli üç çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan Harun Keklikçi'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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