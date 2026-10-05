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Gaziantep'te sahte tarihi eser dolandırıcılığı girişiminde bulunan şüpheli yakalandı

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Gaziantep'te sahte tarihi eser dolandırıcılığı girişiminde bulunan şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te sahte tarihi eser dolandırıcılığı yapmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. Şahinbey'deki evinde 200 kilden figürlü obje, 49 sarı ve 29 gümüş sikke ile mozaik tablolar ele geçirildi; eserlerin sahte olduğu belirlendi.

Gaziantep'te sahte tarihi eserlerle dolandırıcılık yapmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Şahinbey ilçesinde sahte tarihi eserleri piyasaya sürerek dolandırıcılık yapmaya çalışan ve müşteri arayışında olduğu belirlenen N.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıs, Oğuzeli JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca müşterek icra edilen operasyon sonucunda yakalandı.

Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda tarihi eser görünümlü 200 adet kilden yapılmış figürlü obje, 50 adet insan figürlü taş obje, 49 adet sarı renkli sikke, 29 adet gümüş renkli sikke, 1 adet 120x120 cm mozaik tablo, 1 adet 65x80 cm mozaik tablo, 1 adet 65x65 cm mozaik tablo, 1 adet insan figüründe heykel, 1 adet yüzük olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edilirken yapılan incelemede eserlerin sahte olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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