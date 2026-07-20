Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, bir düğünde 3 şüphelinin havaya ateş açtığı belirlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ile bir tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman