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Gaziantep'te hijyenik olmayan fırına 7 gün kapatma

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Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, hijyen kurallarına uymayan bir fırını hamam böceği tespiti üzerine 7 gün süreyle kapattı. İşletme sahibinin 'İki tane böcekten ne olacak?' sözleri dikkat çekti. Başkan Tahmazoğlu, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan bir fırın 7 gün süreyle kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla düzenlediği denetimlerde bir fırında hijyen ihlalleri tespit etti.

Denetimde, unların bulunduğu ve hamurların hazırlandığı alanda hamam böceklerine rastlandı. Fırın, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 7 gün süreyle kapatıldı.

Denetim sırasında çekilen ve basına dağıtılan görüntülerde, işletme sahibinin tespitler sırasında zabıta ekiplerine "İki tane böcekten ne olacak?" şeklindeki sözleri de dikkat çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaş sağlığının kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceklerini, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

Kaynak: AA
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