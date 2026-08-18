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YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı

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YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Şahinbey ilçesinin İbni Sina Mahallesi 190007 Nolu Sokak'ta bulunan mağazanın önünde meydana geldi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meriç'e yönelik saldırının eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Özgür Özel'le birlikte Yeni Parti'ye geçtiği belirtilen Seydi Ahmet Keleş'in gerçekleştirdiği saldırının ardından Melih Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Meriç'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı."

Kaynak: ANKA
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