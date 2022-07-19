Osmangazi Haberleri - Osmangazi Haber - Haberler

Osmangazi Haberleri
Osmangazi haber, Osmangazi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Altay: Dünyanın Hangi Ülkesinde Yardıma Muhtaç Aile Sayısı Çoğaldı Diye Övünen Bir Hükümet Gördünüz
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika: DSP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN KUL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri: Bursa'da aracıyla metro hattının duvarına çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul öldü
Son dakika haberi: Milyon liralık lüks otomobil metro duvarına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni
Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: "Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak"
Bursa'da akılalmaz olay... Ailesine kızdı, elindeki bıçakla kendini odaya kilitledi
Bakan Karaismailoğlu: "Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı"
Bakan Karaismailoğlu: "Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı"
Faullü çıkış yapan at sinirleri gerdi! Piste giren kişiler tekme ve yumruklarla kavga etti
BURSA-ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA KAYBOLAN UKRAYNA UYRUKLU KADIN, 4 SAAT SONRA BULUNDU
Son dakika haber... Bursa'da tartıştığı kadının iş yerini kundakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Kıskançlık krizine girdi, karısını rehin aldı! Serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
Sancaktepe'de arazideki yangın binaya sıçradı: 3 itfaiye eri dumandan etkilendi
Husumetlisine gözdağı vermek için rastgele ateş açan kişiler, yoldan geçen vatandaşı yaraladılar
Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda Mezarlık Ziyareti Yapan Vatandaşlara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti
Kızının yanında eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi
AFYONKARAHİSAR - Fedakar babanın kalbi, böbreğiyle hayata bağladığı engelli kızı için atıyor
Son dakika haberi: Bursa'da karısını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor
Alkollü kadın sürücü oğlunun yanında alkollü araç kullandı, ortalığı bir birine kattı
Ailesinin günlerdir haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, parkta otururken bulundu
Çocuğunun yanında alkollü araç kullanan kadın sürücü, ortalığı birbirine kattı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı! İşte kısıtlama kapsamına alınan yerler
TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN SÜRÜCÜ: YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA GİDİP GELDİM
Bursa Posta Kodu kaç? Bursa ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Bursa'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
Bakan Kurum: "628 kentsel dönüşüm konutunun temelleri iki ay içerisinde atılacak"
Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Kurum: "Ümraniye'de 628 kentsel dönüşüm konutumuzun temellerini en geç 2 ay içerisinde atıyoruz"
İSTANBUL ? BAKAN KURUM BİZ ÜLKEMİZE DEV ESERLER KAZANDIRIYOR, BÜYÜK YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ
Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti
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