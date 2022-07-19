Osmangazi Haberleri - Osmangazi Haber - Haberler

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Osmangazi Haberleri

Osmangazi haber, Osmangazi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Altay: Dünyanın Hangi Ülkesinde Yardıma Muhtaç Aile Sayısı Çoğaldı Diye Övünen Bir Hükümet Gördünüz

Altay: Dünyanın Hangi Ülkesinde Yardıma Muhtaç Aile Sayısı Çoğaldı Diye Övünen Bir Hükümet Gördünüz

Osmangazi - 2 Saat Önce
Son dakika haber: Berivan'ın cinayet sanığının cezası 5 yıldan 25 yıla çıktı

Son dakika haber: Berivan'ın cinayet sanığının cezası 5 yıldan 25 yıla çıktı

Osmangazi - 3 Saat Önce
Türkmeneli Şehitler Abidesi törenle açıldı

Türkmeneli Şehitler Abidesi törenle açıldı

Osmangazi - 3 Saat Önce
DSP Genel Başkan Yardımcısı neden öldü? DSP Genel Başkan Yardımcısı kimdir?

DSP Genel Başkan Yardımcısı neden öldü? DSP Genel Başkan Yardımcısı kimdir?

Osmangazi - 5 Saat Önce
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Osmangazi - 5 Saat Önce
Hüseyin Kul kimdir? Hüseyin Kul neden öldü?

Hüseyin Kul kimdir? Hüseyin Kul neden öldü?

Osmangazi - 5 Saat Önce
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, trafik kazasında hayatını kaybetti

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, trafik kazasında hayatını kaybetti

Osmangazi - 6 Saat Önce
Son dakika: DSP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN KUL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika: DSP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN KUL, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Osmangazi - 6 Saat Önce
Son dakika haberleri: Bursa'da aracıyla metro hattının duvarına çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul öldü

Son dakika haberleri: Bursa'da aracıyla metro hattının duvarına çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul öldü

Osmangazi - 6 Saat Önce
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü, 1 yaralı

Osmangazi - 7 Saat Önce
BURSA'DA, BARİYERLERE SAPLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

BURSA'DA, BARİYERLERE SAPLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Osmangazi - 12 Saat Önce
Son dakika haberi: Milyon liralık lüks otomobil metro duvarına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

Son dakika haberi: Milyon liralık lüks otomobil metro duvarına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

Osmangazi - 13 Saat Önce
Metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Osmangazi - 13 Saat Önce
Osmangazi'den Türk Dünyası kültür hazinesine yeni eser

Osmangazi'den Türk Dünyası kültür hazinesine yeni eser

Osmangazi - Dün 18:21

Altay: Dünyanın Hangi Ülkesinde Yardıma Muhtaç Aile Sayısı Çoğaldı Diye Övünen Bir Hükümet Gördünüz
Osmangazili judocu madalya ile döndü

Osmangazili judocu madalya ile döndü

Osmangazi - Dün 15:06
Bursa Mevlevihanesi'nde çalışmalar devam ediyor

Bursa Mevlevihanesi'nde çalışmalar devam ediyor

Osmangazi - 17.07.2022
Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni

Osmangazi - 16.07.2022
Kontrolden çıkan otomobil direğine çarparak durabildi

Kontrolden çıkan otomobil direğine çarparak durabildi

Osmangazi - 16.07.2022
Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: 'Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak'

Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: "Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak"

Osmangazi - 16.07.2022
Bursalı sporculardan Polonya'da büyük başarı

Bursalı sporculardan Polonya'da büyük başarı

Osmangazi - 16.07.2022
Bursa'da 'yol verme' tartışması

Bursa'da 'yol verme' tartışması

Osmangazi - 16.07.2022
Gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camı patlatarak böyle çaldı

Gözüne kestirdiği çantayı otomobilin camı patlatarak böyle çaldı

Osmangazi - 16.07.2022
BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP, KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP, KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Osmangazi - 15.07.2022
Bursa'da akılalmaz olay... Ailesine kızdı, elindeki bıçakla kendini odaya kilitledi

Bursa'da akılalmaz olay... Ailesine kızdı, elindeki bıçakla kendini odaya kilitledi

Osmangazi - 15.07.2022
'15 Temmuz Demokrasi Zaferi' fotoğraf sergisi

"15 Temmuz Demokrasi Zaferi" fotoğraf sergisi

Osmangazi - 15.07.2022
Son dakika: Şehitlikte duygusal anma

Son dakika: Şehitlikte duygusal anma

Osmangazi - 15.07.2022
Bursa'da konar göçer aileler birbirine girdi yoldan geçen araçları taşladılar

Bursa'da konar göçer aileler birbirine girdi yoldan geçen araçları taşladılar

Osmangazi - 14.07.2022
Son dakika haberleri... BURSA'DA SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI

Son dakika haberleri... BURSA'DA SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI

Osmangazi - 14.07.2022
Son dakika haberi | İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi | İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Osmangazi - 14.07.2022
Bursa'da akrabalar arası husumette kan döküldü: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa'da akrabalar arası husumette kan döküldü: 1'i ağır 3 yaralı

Osmangazi - 14.07.2022
Çaldığı araçla ters yöne girdi, bir de üstüne emniyet müdürüne yakalandı

Çaldığı araçla ters yöne girdi, bir de üstüne emniyet müdürüne yakalandı

Osmangazi - 14.07.2022
Son dakika haberi! Çaldığı araçla emniyet müdürüne yakalandı

Son dakika haberi! Çaldığı araçla emniyet müdürüne yakalandı

Osmangazi - 14.07.2022
APRANTİ UĞURCAN, AT YÜZDÜRÜRKEN BOĞULDU

APRANTİ UĞURCAN, AT YÜZDÜRÜRKEN BOĞULDU

Osmangazi - 13.07.2022
At yüzdürürken dengesini kaybedip denize düşen genç apranti boğularak öldü

At yüzdürürken dengesini kaybedip denize düşen genç apranti boğularak öldü

Osmangazi - 13.07.2022
Uğurcan Demirbaş kimdir? Uğurcan Demirbaş kaç yaşındaydı, neden vefat etti?

Uğurcan Demirbaş kimdir? Uğurcan Demirbaş kaç yaşındaydı, neden vefat etti?

Osmangazi - 13.07.2022
Bursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğuldu

Bursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğuldu

Osmangazi - 13.07.2022
Görülmedik kaza! Genç jokey Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti

Görülmedik kaza! Genç jokey Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti

Osmangazi - 13.07.2022
Bursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğuldu

Bursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğuldu

Osmangazi - 13.07.2022
Elmasbahçeler, sosyal gelişim merkezine kavuşuyor

Elmasbahçeler, sosyal gelişim merkezine kavuşuyor

Osmangazi - 13.07.2022
Su oyunları parkında bayram eğlencesi

Su oyunları parkında bayram eğlencesi

Osmangazi - 12.07.2022
Taklalar attıktan sonra yanan otomobildeki sürücü yaralandı

Taklalar attıktan sonra yanan otomobildeki sürücü yaralandı

Osmangazi - 12.07.2022
Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı

Taklalar atan otomobil alev aldı, sürücü son anda kurtarıldı

Osmangazi - 12.07.2022
ESENYURT'TA KAR MASKELİ SALDIRGAN RESTORANI KURŞUNLADI

ESENYURT'TA KAR MASKELİ SALDIRGAN RESTORANI KURŞUNLADI

Osmangazi - 11.07.2022
Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı'

Bakan Karaismailoğlu: "Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı"

Osmangazi - 11.07.2022
Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı'

Bakan Karaismailoğlu: "Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı"

Osmangazi - 11.07.2022
Kurbanlık koyunu çocuğu gibi sırtında taşıdı

Kurbanlık koyunu çocuğu gibi sırtında taşıdı

Osmangazi - 11.07.2022
Bursa'da pazar arabasıyla klima motoru çaldılar

Bursa'da pazar arabasıyla klima motoru çaldılar

Osmangazi - 11.07.2022
SANCAKTEPE'DE KAZA ANI KAMERADA

SANCAKTEPE'DE KAZA ANI KAMERADA

Osmangazi - 09.07.2022
Son dakika haber... Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü

Son dakika haber... Bursa'da kavgada kurban pazarı savaş alanına döndü

Osmangazi - 09.07.2022
Son dakika haberi | Sancaktepe'de kurban kesimi dönüşü feci kaza: 4 yaralı

Son dakika haberi | Sancaktepe'de kurban kesimi dönüşü feci kaza: 4 yaralı

Osmangazi - 09.07.2022
Osmangazi'de vatandaşlar hijyenik ortamda kurbanlarını kesti

Osmangazi'de vatandaşlar hijyenik ortamda kurbanlarını kesti

Osmangazi - 09.07.2022
Son dakika haberleri! Bursa'da at yarışlarında tekme- tokat 'faul' kavgası

Son dakika haberleri! Bursa'da at yarışlarında tekme- tokat 'faul' kavgası

Osmangazi - 09.07.2022
Faullü çıkış yapan at sinirleri gerdi! Piste giren kişiler tekme ve yumruklarla kavga etti

Faullü çıkış yapan at sinirleri gerdi! Piste giren kişiler tekme ve yumruklarla kavga etti

Osmangazi - 09.07.2022
Bursa'da sevgilisiyle tartıştı, 4 saat sonra baraj kenarında ağlarken bulundu

Bursa'da sevgilisiyle tartıştı, 4 saat sonra baraj kenarında ağlarken bulundu

Osmangazi - 09.07.2022
BURSA-ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA KAYBOLAN UKRAYNA UYRUKLU KADIN, 4 SAAT SONRA BULUNDU

BURSA-ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA KAYBOLAN UKRAYNA UYRUKLU KADIN, 4 SAAT SONRA BULUNDU

Osmangazi - 09.07.2022
Hayvan pazarında koyunlar ultrason cihazıyla kontrol edildi

Hayvan pazarında koyunlar ultrason cihazıyla kontrol edildi

Osmangazi - 08.07.2022
Son dakika haberi... At yarışları sırasında kavga çıktı

Son dakika haberi... At yarışları sırasında kavga çıktı

Osmangazi - 08.07.2022
Başkan Dündar personelle bayramlaştı

Başkan Dündar personelle bayramlaştı

Osmangazi - 08.07.2022
Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Osmangazi - 08.07.2022
Pendik'te Arefe Günü'nde mezarlıklara kolay ve ücretsiz ring servisi

Pendik'te Arefe Günü'nde mezarlıklara kolay ve ücretsiz ring servisi

Osmangazi - 07.07.2022
Osmangazi'de Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu

Osmangazi'de Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu

Osmangazi - 07.07.2022
Osmangazi Su Oyunları Parkı bayramda çocuklara ücretsiz

Osmangazi Su Oyunları Parkı bayramda çocuklara ücretsiz

Osmangazi - 07.07.2022
Son dakika haber... Bursa'da tartıştığı kadının iş yerini kundakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Bursa'da tartıştığı kadının iş yerini kundakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Osmangazi - 07.07.2022
Başkan Dündar, esnafla bayramlaştı

Başkan Dündar, esnafla bayramlaştı

Osmangazi - 07.07.2022
Kıskançlık krizine girdi eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp işyerini ateşe verdi

Kıskançlık krizine girdi eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp işyerini ateşe verdi

Osmangazi - 07.07.2022
Kıskançlık krizine girdi, karısını rehin aldı! Serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı

Kıskançlık krizine girdi, karısını rehin aldı! Serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı

Osmangazi - 07.07.2022
Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı çağrısı

Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı çağrısı

Osmangazi - 06.07.2022
Sancaktepe'de arazideki yangın binaya sıçradı: 3 itfaiye eri dumandan etkilendi

Sancaktepe'de arazideki yangın binaya sıçradı: 3 itfaiye eri dumandan etkilendi

Osmangazi - 06.07.2022
Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Osmangazi - 06.07.2022
Husumetlisine gözdağı vermek için rastgele ateş açan kişiler, yoldan geçen vatandaşı yaraladılar

Husumetlisine gözdağı vermek için rastgele ateş açan kişiler, yoldan geçen vatandaşı yaraladılar

Osmangazi - 06.07.2022
Osmangazili badmintoncular yeniden zirvede

Osmangazili badmintoncular yeniden zirvede

Osmangazi - 06.07.2022
Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda Mezarlık Ziyareti Yapan Vatandaşlara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda Mezarlık Ziyareti Yapan Vatandaşlara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Osmangazi - 06.07.2022
Ayvalık, Kurban Bayramı'nda nüfusunun 10 katı turist ağırlayacak

Ayvalık, Kurban Bayramı'nda nüfusunun 10 katı turist ağırlayacak

Osmangazi - 06.07.2022
Kızının yanında eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi

Kızının yanında eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi

Osmangazi - 05.07.2022
Bursa kurban pazarında hareketli günler

Bursa kurban pazarında hareketli günler

Osmangazi - 05.07.2022
AFYONKARAHİSAR - Fedakar babanın kalbi, böbreğiyle hayata bağladığı engelli kızı için atıyor

AFYONKARAHİSAR - Fedakar babanın kalbi, böbreğiyle hayata bağladığı engelli kızı için atıyor

Osmangazi - 05.07.2022
Son dakika haberi: Bursa'da karısını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

Son dakika haberi: Bursa'da karısını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

Osmangazi - 05.07.2022
Bayramda planlı elektrik kesinti yapılmayacak

Bayramda planlı elektrik kesinti yapılmayacak

Osmangazi - 05.07.2022
Alkollü kadın sürücü oğlunun yanında alkollü araç kullandı, ortalığı bir birine kattı

Alkollü kadın sürücü oğlunun yanında alkollü araç kullandı, ortalığı bir birine kattı

Osmangazi - 05.07.2022
Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2022? Bayramda otoyollar ücretsiz mi?

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2022? Bayramda otoyollar ücretsiz mi?

Osmangazi - 04.07.2022
Ailesinin günlerdir haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, parkta otururken bulundu

Ailesinin günlerdir haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, parkta otururken bulundu

Osmangazi - 04.07.2022
Çocuğunun yanında alkollü araç kullanan kadın sürücü, ortalığı birbirine kattı

Çocuğunun yanında alkollü araç kullanan kadın sürücü, ortalığı birbirine kattı

Osmangazi - 04.07.2022
Son dakika... Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Son dakika... Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Osmangazi - 04.07.2022
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı! İşte kısıtlama kapsamına alınan yerler

İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı! İşte kısıtlama kapsamına alınan yerler

Osmangazi - 03.07.2022
TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN SÜRÜCÜ: YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA GİDİP GELDİM

TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN SÜRÜCÜ: YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA GİDİP GELDİM

Osmangazi - 03.07.2022
Gece vakti drift yapan sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı

Gece vakti drift yapan sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı

Osmangazi - 03.07.2022
Kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu

Kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu

Osmangazi - 03.07.2022
Bursa Posta Kodu kaç? Bursa ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Bursa'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?

Bursa Posta Kodu kaç? Bursa ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Bursa'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?

Osmangazi - 03.07.2022
KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Osmangazi - 02.07.2022
Bakan Kurum: '628 kentsel dönüşüm konutunun temelleri iki ay içerisinde atılacak'

Bakan Kurum: "628 kentsel dönüşüm konutunun temelleri iki ay içerisinde atılacak"

Osmangazi - 02.07.2022
Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Kurum: 'Ümraniye'de 628 kentsel dönüşüm konutumuzun temellerini en geç 2 ay içerisinde atıyoruz'

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Kurum: "Ümraniye'de 628 kentsel dönüşüm konutumuzun temellerini en geç 2 ay içerisinde atıyoruz"

Osmangazi - 02.07.2022
İSTANBUL ? BAKAN KURUM BİZ ÜLKEMİZE DEV ESERLER KAZANDIRIYOR, BÜYÜK YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ

İSTANBUL ? BAKAN KURUM BİZ ÜLKEMİZE DEV ESERLER KAZANDIRIYOR, BÜYÜK YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ

Osmangazi - 02.07.2022
Şehit Uzman Çavuş Taşcı, Bursa'da toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Taşcı, Bursa'da toprağa verildi

Osmangazi - 02.07.2022
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini kaç tl, kaç euro, ne kadar?

Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini kaç tl, kaç euro, ne kadar?

Osmangazi - 23.09.2021
Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?

Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?

Osmangazi - 10.02.2021
5 yıldır kira ödemeyen şahıstan polise şok cevap: 'Sizi yaralarım'

5 yıldır kira ödemeyen şahıstan polise şok cevap: "Sizi yaralarım"

Osmangazi - 17.07.2020
Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti

Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti

Osmangazi - 29.06.2020

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