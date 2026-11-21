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Bursa'da iş yeri önünden çalınan çocuk bisikleti, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi. Bisikletine kavuşan çocuğun polislere sarılması ise yaşadığı mutluluğu gözler önüne serdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde bulunan çocuk bisikletinin çalınması üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayının şüphelisini tespit etti. Şüpheli, ikametinde yapılan çalışma sonucu yakalanırken, çalınan çocuk bisikleti de ele geçirildi.

Bisiklet sahibine teslim edilirken, bisikletine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuk, kendisine yardımcı olan polis ekiplerine sarılarak teşekkür etti. Şüpheli hakkında ise gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı