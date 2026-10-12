Haberler

Şanlıurfa'da rezidansın üst katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Osmangazi Mahallesi'ndeki bir rezidansın üst katında sabaha karşı çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen bir kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, bir rezidansın üst katında çıkan yangında Ezgi Evcil (48) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen Sefer D. ise hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki rezidansın üst katında sabaha karşı yangın çıktı. Yükselen alevleri fark ede çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, otel çalışanı Ezgi Evcil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Sefer D. ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evcil'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 74 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

Türkiye'yi sarsan dosya için 75 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya’da botoks alarmı! 16 kişi hastanelik oldu, 3'ü yoğun bakıma alındı

Kırışıklıklardan kurtulayım derken canlarından olacaklardı
Cips istedi, dayısı sinirlendi! 8 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç suçlama

Cips istedi, dayısı sinirlendi! Çocuğun ölümünde korkunç suçlama
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı

Umreciler uçuşa hazırlanırken ortalık savaş alanına döndü
Özlem Özdil ile Eray Temiz nişanlandı

Ünlü türkücü nişanlandı, paylaştığı fotoğrafı gören tanıyamadı
Rusya'daki saldırı İstanbul'u vurdu! Taksiciler zor durumda

Ukrayna İHA'sı İstanbul taksicilerini vurdu
Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti
Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı

Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı