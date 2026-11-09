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Bursa'da otelden bilgisayar çalan şüpheli kaçarken düştü, bilgisayarı da kırdı! Yardım ettikleri biri çıktı

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Bursa'da otelden bilgisayar çalan şüpheli kaçarken düştü, bilgisayarı da kırdı! Yardım ettikleri biri çıktı Haber Videosunu İzle
Bursa'da otelden bilgisayar çalan şüpheli kaçarken düştü, bilgisayarı da kırdı! Yardım ettikleri biri çıktı
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Bursa Osmangazi'de bir otele küfür ederek giren şüpheli, otel sahibinin önündeki bilgisayarı alıp kaçtı. Peşine düşülen şüpheli kaçarken yere düştü, çaldığı bilgisayar da kırıldı. Anlar güvenlik kamerasına yansırken otel çalışanı, şüphelinin daha önce yemek ve para yardımı yaptıkları biri olduğunu söyledi. 70-80 bin TL zarar olduğunu belirten mağdur şikayetçi oldu, polis şüpheliyi arıyor.

Bursa'da bir otele küfür ederek giren şüpheli, otel sahibinin önünde bulunan bilgisayarı saniyeler içinde çalarak kaçtı. Ne olduğunu anlayamadan bilgisayarının çalındığını gören otel sahibi, şüphelinin peşinden koştu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kaçarken yere düşen şüpheli, çaldığı bilgisayarı da kırdı.

Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otele küfür ederek ve koşar adımlarla giren kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, doğrudan otel sahibinin önündeki bilgisayara yöneldi. Bilgisayarı hızla alan şüpheli, hiç vakit kaybetmeden koşarak otelden uzaklaşmaya çalıştı.

KAÇARKEN YERE DÜŞTÜ, BİLGİSAYAR DA KIRILDI

Bilgisayarının gözleri önünde çalınmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan otel sahibi, hemen şüphelinin peşine düştü. Bir süre kaçmayı sürdüren şüpheli, koştuğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşmenin etkisiyle çaldığı bilgisayar da kırıldı.

Hırsızlık ve yaşanan kovalamaca anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, mağdur otel sahibi şüpheliden şikayetçi oldu.

YARDIM ETTİKLERİ KİŞİ ÇIKTI

Otel çalışanı, "içeriye küfür ederek daldı, ben ne olduğunu anlamadan bilgisayarı alıp kaçtı. Hemen peşinden koştum, kaçarken yere düştü bilgisayarı da düşürdü bilgisayar kırıldı, yaklaşık 70 - 80 bin TL civarında zararım var. Şikayetçi olacağım, kendisine yardım ettiğimiz biriydi arada gerek yemek gerek para olsun elimizden geldiğince destek veriyorduk böyle bir durum yaşadık " ifadelerini kullandı.

Polis bilgisayarı çalıp kayıplara karışan o şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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