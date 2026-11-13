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Bursa'da lodosla kopan çatı parçaları 2 otomobilin üstüne uçtu

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Bursa'da lodosla kopan çatı parçaları 2 otomobilin üstüne uçtu
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Bursa'da dün başlayan lodos, saatte zaman zaman 70 kilometreye ulaşan hızıyla çatı ve otomobillere zarar verdi. Osmangazi Cumhuriyet Caddesi'nde kopan çatı parçaları 2 otomobilin üstüne uçtu, cadde temizliğin ardından trafiğe açıldı.

Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün başlayan ve hızı saatte zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan lodos sebebiyle bazı evlerin çatıları ve çeşitli noktalarda otomobiller zarar gördü.

Osmangazi ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bir binadan kopan çatı parçaları, seyir halindeki 2 otomobilin üstüne uçtu.

Tedbir amacıyla kısmen kapatılan cadde, araçların ve uçan çatı parçalarının kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kentin çeşitli noktalarında da ağaçlardan kopan parçalar caddelere savruldu.

Yarın lodosun yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

Kaynak: AA
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