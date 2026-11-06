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Bursa Osmangazi'de tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü, can kaybı yok

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Bursa Osmangazi'de tekstil fabrikasındaki yangın söndürüldü, can kaybı yok
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Bursa Osmangazi'de kullanılmayan tekstil fabrikasında saat 23.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi, yangın için soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde kullanılmayan tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi.

Bugün saat 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Gün Sokak'ta bulunan kullanılmayan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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