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Bursa'da aktar ve bitkisel ürünler sektöründe faaliyet gösteren Cihan Özdemir'in röportaj görüntüleri, yapay zeka teknolojisiyle değiştirilerek dolandırıcıların sahte ürün reklamlarında kullanılmaya başlandı. Tansiyon ürününden zayıflama kahvesine, basur ürününden göz damlasına kadar birçok ürün için Özdemir'in görüntüsü üzerinden gerçeği yansıtmayan vaatlerde bulunan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren aktar Cihan Özdemir, daha önce verdiği röportajların yapay zeka kullanılarak değiştirilip farklı ürünlerin reklamına dönüştürüldüğünü yakınlarının telefonlarıyla öğrendi. Çevresindeki kişilerin kendisini arayarak reklamlarda gördükleri ürünleri neden tavsiye ettiğini sorması üzerine durumdan şüphelenen Özdemir, görüntülerini inceleyince gerçeği ortaya çıkardı.

Söylemediği sözleri söylettiler

Özdemir'in görüntüleri kullanılarak hazırlanan reklamlarda, kendisinin hiç söylemediği ifadeler yer aldı. Tansiyon ürünleri, ayda 30 kilo verdirdiği iddia edilen Dubai kahvesi ve basur ürünlerinin ardından son olarak göz damlası reklamlarında da görüntülerinin kullanıldığını belirten Özdemir, özellikle whatsapp üzerinden kendisine çok sayıda sahte reklam bağlantısı gönderildiğini söyledi.

İşletmesini İstanbul'da gösterdiler

Sahte reklamlarda işletmesinin İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunuyormuş gibi gösterildiğini ifade eden Özdemir, ürünlerin kısa sürede çeşitli sağlık sorunlarını ortadan kaldırdığı yönünde gerçek dışı vaatler verildiğini kaydetti. Görüntülerinin izni ve bilgisi dışında kullanıldığını belirten Özdemir, vatandaşların bu tür reklamlara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Yaşananların ardından önce reklamları hazırlayan kişilere ulaşmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını anlatan Özdemir, hukuki yollara başvurduklarını belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Özdemir, satışa sunulan dört farklı ürüne ait bağlantıları, telefon numaralarını ve whatsapp hatlarını yetkililere teslim ettiklerini söyledi. Emniyette ifade verdiklerini ve Siber Suçlarla Mücadele Birimine de başvurduklarını aktaran Özdemir, sosyal medya hesaplarının sürekli değiştirilmesi nedeniyle sahte reklamlarla mücadelenin zorlaştığını dile getirdi.

"Vatandaşlar çok dikkatli olsun"

Özellikle ileri yaştaki vatandaşların yapay zeka ile hazırlanan videoları gerçek sanarak bu reklamlara inanabildiğine dikkat çeken Özdemir, bugüne kadar iki farklı video üzerinden dört ayrı ürünün reklamında kullanıldığını belirtti. Vatandaşları uyaran Özdemir, kendi görüntülerinin yer aldığı reklamların gerçeği yansıtmadığını ve bu ürünlerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı