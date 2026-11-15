Altay Bayındır nereli? Celta Vigo'da ilk maçına çıkan milli kaleci Altay Bayındır kimdir?

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Altay Bayındır Bursalı. Milli kaleci 14 Nisan 1998'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu, kaleciliğe de memleketinin kulübü Bursaspor'un altyapısında başladı.

Bugün İspanya'da, Celta Vigo'da oynayan Altay, Manchester United'dan kiralık geldiği takımdaki ilk resmi maçına Kral Kupası'nda çıktı. İspanya'nın dördüncü lig ekiplerinden Salamanca ile deplasmanda oynanan erteleme maçında ilk 11'de başladı; Celta 5-0 kazandı, kalesinde gol görmedi.

ALTAY BAYINDIR NERELİ?

Altay Bayındır, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu ve büyüdü. Futbola Bursaspor altyapısında adım attı, ardından yine Bursa'da Arabayatağıspor ve Bursa Yolspor'un genç takımlarında oynadı. Genç yaşta Ankara'ya, Ankaragücü altyapısına geçti.

ALTAY BAYINDIR KAÇ YAŞINDA?

Altay Bayındır 28 yaşında. 1,98 metre boyundaki kaleci, nisan ayında 29'a girecek.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır, Türk milli kaleci. Profesyonel kariyerine Ankaragücü'nde başladı ve 2016-17 sezonunda takımıyla TFF 2. Lig'den yükselme sevinci yaşadı.

2019'da Fenerbahçe ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli takımda beş sezon boyunca kaleyi korudu ve 2022-23 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı. Genç milli takımların ardından A Milli Takım forması da giydi.

ALTAY BAYINDIR CELTA VIGO'DAKİ İLK MAÇINDA NE YAPTI?

Altay Bayındır, Celta Vigo formasıyla çıktığı ilk resmi maçta kalesini gole kapattı. Kral Kupası'nın ertelenen turunda Salamanca deplasmanına çıkan Celta, Ferran Jutglà ve Williot Swedberg'in ikişer, Andrés Antón'un bir golüyle 5-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi. Ev sahibi Salamanca, 61. dakikada Máximo Levrand'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Maçın ardından konuşan milli kaleci, "Çok mutluyum çünkü her zaman oynamak ve kendi sınırlarımı zorlamak istiyorum" dedi. Altay, hangi turnuvada olursa olsun takımın hazır olması gerektiğini ve her maçı kazanmak istediklerini de söyledi.

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altay Bayındır profesyonel olarak Ankaragücü, Fenerbahçe, Manchester United ve Celta Vigo'da oynadı. 2023'te Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer oldu. İngiliz ekibindeki ilk maçına 2024'te FA Cup'ta Newport County karşısında çıktı; United 4-2 kazandı.

Manchester United'da çoğunlukla yedek kaldı. İngiliz kulübünde toplam 17 maçta forma giyen Altay, 2023-24 sezonunda FA Cup'ı kazanan kadroda yer aldı, geçen sezon ise altı maça çıktı.

Bu yaz Manchester United, kalecinin Celta Vigo'ya kiralandığını ağustos ayında duyurdu. Anlaşma sezon sonuna kadar ve Celta'ya oyuncuyu bonservisiyle alma hakkı tanıyan bir opsiyon içeriyor. Celta geçen sezon La Liga'yı altıncı sırada bitirdi ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor.