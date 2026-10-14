Haberler

Bilecik'te Osmangazi Ortaokulunda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te Osmangazi Ortaokulunda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Osmangazi Ortaokulunda deprem, yangın ve doğal afetlere yönelik farkındalık amacıyla tatbikat düzenlendi. AFAD, İtfaiye, İl Sağlık Müdürlüğü ve MEB AKUB'un katıldığı tatbikatta öğrencilere afet anında yapılması gerekenler uygulamalı gösterildi.

Bilecik'te Osmangazi Ortaokulunda deprem, yangın ve doğal afetlere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla tatbikat düzenlendi.

Afet Risklerinin Azaltılması kapsamında gerçekleştirilen tatbikata Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi katıldı. Tatbikatlarda öğrencilere afet anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatlarla öğrencilerin acil durumlarda doğru davranış biçimlerini öğrenmeleri ve afetlere karşı hazırlıklı olmaları hedeflendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın deprem, yangın ve diğer afetlerde nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmeleri büyük önem taşıyor. Bu tür tatbikatlarla öğrencilerimizin afet bilincini güçlendirmeyi ve olası acil durumlara hazırlıklı olmalarını amaçlıyoruz. Tatbikatların gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt

İlk defa Türkiye'nin adını vererek tepki gösterdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Döner, hamburger ve köfte kararı! Bundan sonra zorunlu olacak
Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı

MasterChef şampiyonu restoranını geçici olarak kapatıyor
Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program
'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Suçlama "kara para aklama"! Ankara Abisi hakkında karar verildi
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Genç oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Tupac cinayetinde karar çıktı: Duane Davis’e azmettiricilikten 40 yıl ila müebbet hapis

Ünlü şarkıcının cinayetinin azmettiricisine tarihi ceza
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var