Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle kırılan ağaç cip ve motosiklete hasar verdi

Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle kırılan ağaç cip ve motosiklete hasar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Atatürk Caddesi'nde bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç park halindeki cip ile motosikletin üzerine düştü; araçlarda hasar oluşurken yaralanan olmadı ve belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.
Bursa'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki cip ile motosikletin üzerine düştü. Her iki araçta da hasar oluştu.
Kentte saatteki hızı 50 kilometreyi bulan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir ağaç, rüzgarın etkisiyle gövdesinden kırılarak park halindeki cip ile motosikletin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, motorlu testerelerle ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı. Olayda yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi.
METEOROLOJİDEN UYARI
Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan şiddetli lodosun cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ve sürücülerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.