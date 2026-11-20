Bursa'da feci kaza! Yaralılara yardıma koşan yaşlı adam dahil 3 kişiye çarpıp kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de Çekirge Caddesi'nde bir otomobille çarpışan motosikletten yola savrulanlara ve onlara yardım etmek için yanlarına giden yaşlı bir adama, karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. Hızını kesmeyen sürücü bir araca daha vurup olay yerinden kaçtı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken polis kaçan sürücüyü arıyor.
- Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklettekiler yola savruldu.
- Yaralılara yardıma gelen yaşlı adamın da aralarında bulunduğu 3 kişiye başka bir otomobil çarptı; sürücü başka bir araca daha vurarak olay yerinden kaçtı.
- Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'da başka bir otomobille çarpışan motosikletli yere düşerken, yaralılara yardım etmek isteyen yaşlı adamın da aralarında bulunduğu 3 kişi başka bir otomobilin altında kaldı. Sürücü, yaralılara çarpıp başka bir araca da vurduktan sonra durmayarak olay yerinden kaçtı. Feci kaza sonrası 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
YARALILARA YARDIMA KOŞTU
Kaza, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindekiler yola savruldu. Kazayı gören yaşlı bir adam, yaralılara yardım etmek için yanlarına yöneldi. Bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobil, yerde bulunan motosikletlilere ve yardım etmek isteyen yaşlı adama çarptı. Hızını kesmeden yoluna devam eden sürücü, başka bir araca da çarparak kayıplara karıştı.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.