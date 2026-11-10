Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Osmangazi'de kontrolden çıkan kamyonet 2 otomobile çarptı, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de kontrolden çıkan kamyonet 2 otomobile çarptı, yaralanan olmadı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Osmangazi'de yağış nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet, elektrik direğine ve seyir halindeki 2 otomobile çarptı; yaralanan olmadı. Eğilen direğin devrilme riski üzerine kapatılan cadde, direğin sökülmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet, önce elektrik direğine ardından seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle eğilen elektrik direğinin devrilme riskine karşı cadde trafiğe kapatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 16 CVB plakalı kamyonet, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamyonet, önce orta refüjde bulunan elektrik direğine, ardından seyir halindeki A.Y. yönetimindeki 34 GNP plakalı otomobil ile D.Y. idaresindeki 16 BJP plakalı otomobile çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle eğilen elektrik direğinin devrilme riski nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Cadde boyunca uzun araç kuyrukları oluşurken, beklemek istemeyen bazı sürücülerin orta refüj üzerinden araçlarıyla karşı şeride geçtiği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu devrilme riski bulunan elektrik direği sökülürken, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocukların oyununu görenler gözlerine inanamadı: 6 metrelik dev pitonu kaydırak yaptılar

Çocukların tehlikeli oyununu görenler gözlerine inanamadı
Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Prens de olsan patronun var! Harry'nin görevi değişti
Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi

Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu

Ligin en korkulu deplasmanlarındandı! Şimdiyse herkese yeniliyorlar
Trump, Katar Başbakanı ile İran'ı görüştü: Nükleer silahta pazarlık yok, çatışmanın sonu için olumlu ivme var

Körfez ülkelerinin isteğini açıkladı! Nükleerde pazarlık yok
Gazze'de felaket üstüne felaket! 70 bin çadır sular altında kaldı

Gazze'de felaket üstüne felaket! 70 bin çadır sular altında kaldı
Çorum'da 4 araç birbirine girdi! Sürücü kaçıp arazide saklandı

Ortalık savaş alanına döndü! Sürücü kaçıp saklandı
Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor

Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok25

Trafikte gören şaştı kaldı! Devasa aracın sahibi bakın kim çıktı
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözüne açıklama getirdi