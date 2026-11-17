Bursa'da ev hırsızlığı şüphelilerinin üzerinden Rolex ve Cartier dahil 23 kol saati çıktı!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden yapılan hırsızlığın şüphelileri O.A.G., W.A.G. ve A.S.M. polis çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada aralarında Rolex, Cartier, Piaget ve Rado'nun da bulunduğu 23 kol saati, 4 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 3 bin 200 dolar, 2 bin 640 TL ve ziynet eşyası ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
- Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen O.A.G., W.A.G. ve A.S.M. isimli 3 şüpheli yakalandı.
- Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda Rolex, Cartier, Piaget, Gucci ve Versace gibi markalar dahil toplam 23 kol saati ele geçirildi.
- Aramalarda ayrıca 4 cep telefonu, 1 Dell dizüstü bilgisayar, 3 bin 200 ABD doları, 2 bin 640 TL, ziynet eşyası ve parfümler bulundu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelileri polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda lüks marka kol saati, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası ve para ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden hırsızlık olayının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin O.A.G., W.A.G. ve A.S.M. olduğu tespit edildi.
ROLEX, CARTIER VE PIAGET ÇIKTI
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 Rolex, 1 Versace, 1 Cartier, 2 Kenneth Cole, 1 Pierre Muille, 1 G'vanacy, 2 Casio, 1 Gucci, 2 Calvin Klein, 2 Timberland, 1 ABM, 1 O.P.M, 2 Rado, 1 Chaumet, 1 Piaget, 1 Japone ve 1 Swatch marka olmak üzere toplam 23 kol saati ele geçirildi.
DOLAR, TELEFON VE ZİYNET EŞYASI
Aramalarda ayrıca 3 iPhone ve 1 Samsung marka cep telefonu, 1 Dell marka dizüstü bilgisayar, 2 buhar makinesi, 3 bin 200 ABD doları, 2 bin 640 TL, gümüş kolye, bileklik ve küpe seti, 9 farklı markada parfüm ile çeşitli elektronik eşya, takı ve materyaller bulundu.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 3 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.