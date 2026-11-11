Bursa Osmangazi'de park yeri bulamayan sürücü geri manevrayla trafiği tehlikeye attı

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BURSA'da park yerini kaçırınca otomobiliyle geri manevra yapan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Kasım'da öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki park yerini kaçıran sürücü, otomobiliyle geri manevra yaptı. Aracını park etmekte zorlanan sürücü, defalarca geri manevra yaparak güzergahı kullanan diğer araçları tehlikeye attı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı