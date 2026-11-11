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Bursa Osmangazi'de park yeri bulamayan sürücü geri manevrayla trafiği tehlikeye attı

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Bursa Osmangazi'de park yeri bulamayan sürücü geri manevrayla trafiği tehlikeye attı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 8 Kasım öğle saatlerinde park yeri bulamayan sürücü, otomobiliyle defalarca geri manevra yaparak İstanbul Yolu Caddesi'ni kullanan diğer araçları tehlikeye attı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da park yerini kaçırınca otomobiliyle geri manevra yapan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Kasım'da öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki park yerini kaçıran sürücü, otomobiliyle geri manevra yaptı. Aracını park etmekte zorlanan sürücü, defalarca geri manevra yaparak güzergahı kullanan diğer araçları tehlikeye attı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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