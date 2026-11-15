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Bursa'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bursa'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Bursa'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı
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Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde kaldırımı aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yolcu konumundaki kişi yaralandı, iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 16 LHZ 96 plakalı otomobil, yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak yol kenarına bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü S.G. ile yolcu konumunda bulunan G.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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