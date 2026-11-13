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Bursa Osmangazi'de çatı katındaki daire yangınını itfaiye söndürdü, ölen yaralı yok

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Bursa Osmangazi'de çatı katındaki daire yangınını itfaiye söndürdü, ölen yaralı yok Haber Videosunu İzle
Bursa Osmangazi'de çatı katındaki daire yangınını itfaiye söndürdü, ölen yaralı yok
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katındaki dairede saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu; yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katındaki dairede saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden daire sakinleri alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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