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Bursa Osmangazi'de metruk evde çıkan yangın itfaiyenin zorlu müdahalesiyle söndürüldü

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Bursa Osmangazi'de metruk evde çıkan yangın itfaiyenin zorlu müdahalesiyle söndürüldü Haber Videosunu İzle
Bursa Osmangazi'de metruk evde çıkan yangın itfaiyenin zorlu müdahalesiyle söndürüldü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarihi Arap Şükrü Sokağı'nın yamacındaki metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin zorlu arazi koşullarına rağmen müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmazken yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Bursa'da tarihi Arap Şükrü Sokağı'nın yamacında bulunan metruk evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin dar ve zorlu alanda alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesinde tarihi Arap Şükrü Sokağı'nın yamacında bulunan metruk evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, metruk yapı kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yamacın bulunduğu zorlu arazi şartlarına rağmen yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiyenin zorlu yangınla mücadelesi kameraya yansıdı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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