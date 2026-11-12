Bursa'da hızı 50 kilometreye ulaşan lodos Osmangazi'de bir evin demir çatısını uçurdu

Bursa'da hızı 50 kilometreye ulaşan lodos Osmangazi'de bir evin demir çatısını uçurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan ve hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bir evin demir çatısını uçurdu. Sokakta karşılıklı iki ev arasında sıkışan çatının güvenli kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.
EVİN DEMİR ÇATISI UÇTU
Bursa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren, hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki bir evin demir çatısı uçtu. Sokak arasında karşılıklı iki evin arasında sıkışan çatının güvenli şekilde kaldırılması için belediye ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı