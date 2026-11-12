Bursa'da hızı 50 kilometreye ulaşan lodos Osmangazi'de bir evin demir çatısını uçurdu

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EVİN DEMİR ÇATISI UÇTU

Bursa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren, hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki bir evin demir çatısı uçtu. Sokak arasında karşılıklı iki evin arasında sıkışan çatının güvenli şekilde kaldırılması için belediye ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı