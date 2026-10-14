Bursa'da asayiş uygulamasında 20 işletme denetlendi, 700 kişi sorgulandı

Bursa'da asayiş uygulamasında 20 işletme denetlendi, 700 kişi sorgulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında 20 işletme denetlendi, 700 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 200 personelin katıldığı uygulama, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde umuma açık iş yerlerine yönelik yapıldı.
Bursa'da polis ekiplerince yapılan uygulamada, 20 işletme denetlendi, 700 kişi sorgulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde Asayiş, KOM, TEM, Narkotik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerine bağlı 200 personelin katılımıyla Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde, umuma açık iş yerlerine yönelik uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında, 20 işletme denetlendi, 700 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.
Kaynak: AA