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Bursa Osmangazi'de evden hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüphelinin 28 suç kaydı çıktı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada, 35 güvenlik kamerasını inceleyen polis 28 suç kaydı bulunan şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, 12 daireye düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı; emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesindeki bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 35 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin 28 suç kaydı bulunan Ü.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, sürekli adres değiştirdiği belirlenen Ü.A'yı yakalamak için 12 daireye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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