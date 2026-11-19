Bursa'da tartıştığı market işletmecisini bacağından vuran şüpheli aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Bursa Osmangazi'de bir şahıs, tartıştığı market işletmecisini tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Başaran Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'da bir şahıs, tartıştığı market işletmecisini tabancayla bacağından vurarak yaraladı.
Olay, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren şüpheli ile market işletmecisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, tabancayla market işletmecisini bacağından vurarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı