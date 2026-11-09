Bursa Osmangazi'de depoda çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

Bursa Osmangazi'de depoda çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa merkez Osmangazi ilçesi İncirli Caddesi'nde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken depoda maddi hasar oluştu; yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'da bir depoda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İncirli Caddesi üzerinde bulunan bir depoda çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.