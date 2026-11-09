Bursa Osmangazi'de depoda çıkan yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

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Bursa'da bir depoda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İncirli Caddesi üzerinde bulunan bir depoda çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı