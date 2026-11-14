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Bursa Osmangazi'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobil ile bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken bir otomobil sürücüsünün 1,78 promil alkollü olduğu belirlendi ve sürücü polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Batuhan S. yönetimindeki 16 BTU 40 plakalı otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Yunus A. idaresindeki 16 BCJ 817 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yolda kalan araçların arasından geçmeye çalışan Yunus Emre A. yönetimindeki 16 ABE 468 plakalı motosiklet de 16 BCJ 817 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yunus A. ile motosiklet sürücüsü Yunus Emre A, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Batuhan S'nin 1,78 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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