Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Osmangazi'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında 1 kişi dumandan etkilendi Haber Videosunu İzle
Bursa Osmangazi'de 5 katlı binanın çatısındaki yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Osmangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında saat 04.30 sıralarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken çatı katında hasar oluştu, yangının çıkış nedeni inceleniyor.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, çatı katında hasar oluştu.

Küplüpınar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Maltepe'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı

Traş keyfi kanlı bitti: Üzerlerine kurşun yağdı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı

Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatıyor
Taner Yıldız'dan fon iddialarına sert yanıt: Yalandır, iftiradır! Hukuki süreç başlatacak

Taner Yıldız'dan fon iddialarına yanıt: Yalandır, iftiradır!
Trump’tan kabinede revizyon sinyali: Değişiklikler yapacağım

Yenilginin faturasını keseceği isimleri arıyor! Sırada kim var?
Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor'u 4-3 yendi53

Tam 7 gol oldu! Müthiş maçta kazanan Galatasaray!
Bodrum'da alkollü turistin tek yumruğu 17 yaşındaki gencin kalbini durdu

Alkollü turistin tek yumruğu 17 yaşındaki gencin kalbini durdu
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihad Matkap, CHP üyeliğinden istifa etti

Eski Bakan CHP üyeliğinden istifa etti!
Bakan Şimşek'ten korkutan enerji uyarısı! 'Yaşadığımız şok 1973 petrol ambargosunun 2 katı'12

Bugüne kadarki en büyüğü! Enerji şoku 1973 krizinin tam 2 katı