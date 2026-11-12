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Bursa Osmangazi'de rüzgarla devrilen ağaç otomobil ve motosiklete hasar verdi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Atatürk Caddesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve motosikletin üzerine düştü. Araçlarda hasar oluşurken rüzgarın şiddetlendiği anlarda vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve motosiklette hasara yol açtı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç, otomobil ve motosikletin üzerine devrildi. Bu nedenle araçlarda hasar oluştu.

Vatandaşlar, rüzgarın etkisini artırdığı anlarda yürümekte zorlandı.

Kaynak: AA
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