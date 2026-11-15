Bursa'da yaya geçidinde 5 kişiye çarpan motosikletli ehliyetsiz, alkollü ve kopya plakalı çıktı

Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişi, bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından kaçmaya çalışırken yakalanan sürücünün ehliyetsiz, 1 promilin üzerinde alkollü olduğu ve başka bir otomobilin plakasını kopyalayarak motosikletine taktığı ortaya çıktı. Yaklaşık 300 bin lira para cezası uygulanan sürücü gözaltına alındı.

YAYA GEÇİDİNDE 5 KİŞİYE ÇARPTI

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (21) idaresindeki motosiklet, hızla ilerlediği sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 5 kişi yola savrularak yaralandı.

KAÇARKEN YAKALANDI, PLAKA BAŞKA ARACA AİT ÇIKTI

Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı. Korktuğu için kaçmak istediğini söyleyen sürücünün yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde motosikletin üzerinde bulunan plakanın başka bir otomobile ait olduğu, plakanın kopyalanarak kullanıldığı da ortaya çıktı.

300 BİN LİRA CEZA, GÖZALTI

5 kişinin yaralandığı kazada sürücüye yaklaşık 300 bin lira idari para cezası uygulanırken, Y.K. gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı