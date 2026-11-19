Bursa'da düşen Türk bayrağını kız çocuğu öpüp kaldırdı, anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir kız çocuğu, evin balkonundan sokağa düşen Türk bayrağını fark ederek yerden kaldırıp öptü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
BURSA'da evin balkonundan düşen Türk bayrağını bir kız çocuğunu yerden kaldırıp öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir kız çocuğu, evin balkonundan sokağa düşen Türk bayrağını fark etti. Çocuk, bayrağı yerden kaldırıp öptü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı