Bursa'da ara sokaktan çıkan otomobilin karıştığı 3 araçlı kazada 1 kişi yaralandı

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Bursa'da ara sokaktan ana caddeye çıkan otomobile, caddede seyir halinde olan bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı kazada araçlardan biri hurdaya dönerken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NSR 204 plakalı otomobil, ara sokaktan Celal Bayar Caddesi üzerine çıkarken, cadde üzerinde seyreden 16 AUC 053 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, 16 T 0564 plakalı taksiye çarptı. Yaşanan kazada, Yıldırım G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı