Bursa Osmangazi'de lodostan devrilen ağaç tramvay hattına düşüp seferleri aksattı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, tramvay hattının üzerine düştü.

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç, tramvay yoluna devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle tramvay seferleri olumsuz etkilenirken, hatta ilerleyemeyen tramvaylar nedeniyle yolcular da mağdur oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen ağacın kaldırılmasıyla tramvay seferleri normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı