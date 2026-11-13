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Bursa Osmangazi'de lodostan devrilen ağaç tramvay hattına düşüp seferleri aksattı

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Bursa Osmangazi'de lodostan devrilen ağaç tramvay hattına düşüp seferleri aksattı Haber Videosunu İzle
Bursa Osmangazi'de lodostan devrilen ağaç tramvay hattına düşüp seferleri aksattı
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Bursa Osmangazi'de etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde kökünden sökülen ağaç tramvay yoluna devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle tramvay seferleri olumsuz etkilendi ve yolcular mağdur oldu; ağacın kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, tramvay hattının üzerine düştü.

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç, tramvay yoluna devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle tramvay seferleri olumsuz etkilenirken, hatta ilerleyemeyen tramvaylar nedeniyle yolcular da mağdur oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen ağacın kaldırılmasıyla tramvay seferleri normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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