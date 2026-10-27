Osmangazi Köprüsü'nde İstanbul-Bursa yönü 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak

Osmangazi Köprüsü'nde İstanbul-Bursa yönü 29 Ekim'de trafiğe kapatılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Valiliğine göre Osmangazi Köprüsü, 29 Ekim'deki Osmangazi Cumhuriyet Koşusu nedeniyle İstanbul-Bursa istikametinde 04.00-18.00 arasında trafiğe kapatılacak. Bursa-İstanbul istikameti çift yönlü açık tutulacak, sürücülerin trafik işaretlerine uyması istendi.
Osmangazi Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek Osmangazi Cumhuriyet Koşusu nedeniyle İstanbul-Bursa istikametinde araç trafiğine kapatılacak.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Altınova Kavşağı arasında kalan kesiminde, 29 Ekim'de Osmangazi Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek.
Bu kapsamda, 29 Ekim tarihinde saat 04.00 ile 18.00 arasında köprünün İstanbul-Bursa istikameti araç trafiğine kapatılacak, Bursa- İstanbul istikameti ise çift yönlü olarak ulaşıma açık tutulacak. Açıklamada, koşu süresince gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilerek, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.