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Osmangazi Köprüsü'nde İstanbul-Bursa yönü 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak

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Kocaeli Valiliğine göre Osmangazi Köprüsü, 29 Ekim'deki Osmangazi Cumhuriyet Koşusu nedeniyle İstanbul-Bursa istikametinde 04.00-18.00 arasında trafiğe kapatılacak. Bursa-İstanbul istikameti çift yönlü açık tutulacak, sürücülerin trafik işaretlerine uyması istendi.

Osmangazi Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek Osmangazi Cumhuriyet Koşusu nedeniyle İstanbul-Bursa istikametinde araç trafiğine kapatılacak.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Altınova Kavşağı arasında kalan kesiminde, 29 Ekim'de Osmangazi Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek.

Bu kapsamda, 29 Ekim tarihinde saat 04.00 ile 18.00 arasında köprünün İstanbul-Bursa istikameti araç trafiğine kapatılacak, Bursa- İstanbul istikameti ise çift yönlü olarak ulaşıma açık tutulacak. Açıklamada, koşu süresince gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilerek, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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