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Bursa Osmangazi'de kaygan yolda ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Bursa Osmangazi'de kaygan yolda ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Bursa Osmangazi'de kaygan yolda ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Bursa Osmangazi'de saat 02.00 sıralarında iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Emek Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. S.G. idaresindeki 16 LHZ 96 plakalı otomobil, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü S.G. ile yanındaki G.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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