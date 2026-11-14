MHP Genel Sekreteri Büyükataman muhtarlıkların kaldırılması iddialarını yalanladı

Son terörist teslim oluncaya, son silah bırakılıncaya kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam edeceğini belirten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, muhtarlıkların kaldırılması istekleri iddiasının da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Osmangazi'nin 100 Yüzü" adlı 100 günlük saha, iletişim ve çalışma programı kapsamında muhtarlar, kahvaltı programında bir araya geldi. MHP Osmangazi İlçe Başkanı Serdar Burulday'ın ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda düzenlenen programa, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da katıldı. Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği programda, yerel yönetimlerle iletişimin güçlendirilmesi, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve muhtarların talepleri ele alındı.

Programda konuşan MHP Genel Sekreteri Büyükataman, muhtarların devlet ile millet arasındaki bağın güçlenmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Muhtarlarımız bizim için devletimizin mahallelerdeki temsilcisi ve demokrasimizin itibarıdır" dedi. Muhtarlıkların kaldırılmasını istedikleri yönündeki iddialara tepki gösteren Büyükataman, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız bizim için devletimizin mahallelerdeki temsilcisi ve demokrasimizin itibarıdır. Muhtarsız bir idare sistemi, yönetim sistemimizin doğasına tamamen aykırıdır. Devlet ve millet arasındaki bağın güçlenmesinde muhtarlarımızın taşıdığı misyon son derece önemli ve aynı zamanda kıymetlidir. Son günlerde muhtarlıkların kaldırılmasının, kaldırılmasını istediğimizi iddia eden birtakım yalan şebekeleri ne yazık ki ortaya çıkmıştır. Özellikle belirtmek isterim ki; muhtarlıkların kaldırılmasını istediğimiz iddiası sonuna kadar yalandır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir zaman muhtarlıkların kaldırılması şeklinde bir görüşü asla ve kata söz konusu olmamıştır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak; her zaman muhtarlarımızın yanındayız, muhtarlarımızın yaşatılmasını istiyor ve sizlerin her zaman tercümanı olmaya devam ediyoruz. Bizim siyaset anlayışımız; vatanımızın her köşesine ulaşan, milletimizi ayırt etmeden her ferdine dokunan, milletimizin beka mücadelesini omuzlarında taşımaktan şeref duyan bir anlayıştır. Milliyetçi Hareket Partisi tarihimizden çıkardığı derslerle günün şartlarını ve coğrafyamızın gerçeklerini harmanlayarak istikametini tayin etmektedir. Partimiz kısır bir iktidar mücadelesinin, menfaat çatışmalarının, koltuk kavgalarının değil; her şeyden önce Türkiye diyen bir duruşla çizilen gelecek vizyonumuzun temsilcisidir. Milliyetçi Hareket Partisi için önemli olan oy oranları değil, ülkülerimiz ve taşıdığımız hedeflerimizdir."

Her seçim dönemi MHP'nin oy oranları üzerinden manipülasyon yapanların da olduğunu belirten Büyükataman, "Seçim günü geldiğinde rezil olan satılık anket şirketlerinin ne söylediğinin bizim nezdimizde zerre kadar kıymeti ve önemi yoktur. Hamdolsun, bu kronik MHP düşmanlarının en güzel cevabı her zaman, her seçim dönemi birlikte şahit olduğumuz üzere aziz milletimiz sandıkta vermiştir. Bizim için önemli olan aziz milletimizin kararıdır. İstikametini belirleyen her zaman büyük Türk milleti olmuştur. Genel başkanımızın ortaya koyduğu önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışı, bizim siyasetimizin ana omurgasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi işte bu anlayışla ülkenin önündeki her türlü engeli aşmak, milli birliğimizi güçlendirmek, Türkiye'yi bölgesel ve küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımak için var gücüyle çalışmaktadır" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye, tarihi bir fırsattır"

Terörsüz Türkiye hedefinin önemine değinen Büyükataman, Türkiye'nin terörden arındırılmasının hem ülke hem de bölge açısından hayati önem taşıdığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz yüzyıl, gözünü hırs bürümüş küresel aktörlerin kural tanımaz politikalarıyla dünyamızı adeta bir felaket dönemine sürüklemektedir. Dünyanın belirsizliğe sürüklendiği, çatışmaların ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin ihtiyacı istikrar ve milli birliktedir. Ülkemizden, ülkemizin terörden arındırılması, huzurlu ve güvenli bir geleceğin inşa edilmesi hem ülkemiz hem de mücavir coğrafyamız açısından hayati derecede önem taşımaktadır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz, 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat olan terör belasından kalıcı olarak kurtulmamız için tarihi bir fırsattır. Amacımız, terör belasını bu topraklardan söküp atmak, gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını güvence altına almaktır. Yaklaşık iki yıllık süre zarfında çok önemli kazanımlar elde edilmiş, gelinen noktada birçok eşik, sarsılmaz bir iradeyle hamdolsun ki aşılmıştır. Terörsüz Türkiye sürecinde milli değerlerimizden hiçbir taviz verilmemiştir ve endişe olmasın ki bundan sonra da asla ve kata bir taviz verilmesi söz konusu değildir. Son terörist teslim oluncaya, son silah bırakılıncaya kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi kararlılıkla, Allah'ın izniyle devam edecektir. Birilerinin siyasi menzil ve menfaat kazanmak uğruna yürüttükleri karalama kampanyaları bizi bu kutlu yoldan, bu mübarek çalışmadan asla alıkoyamayacaktır. Siyasi çıkarlarını milli menfaatlerinin üzerinde tutan bu sakat anlayışın yalan ve iftiraları bir bir hamdolsun ki ortaya çıkmaktadır."

"Türkiye'nin dirliği ve düzeni son derece önemli"

Konuşmasında uluslararası gelişmelere ve bölgedeki gerilimlere de değinen Büyükataman, Türkiye'nin güçlü devlet yapısına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Emperyalizmin tuzağına düşenlerin aziz milletimizde hiçbir karşılığı ve inandırıcılığı kalmamıştır. Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ne yazık ki devam etmekte, ABD, İsrail ve İran arasındaki gerginlik sürmekte, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler tüm dünyanın huzurunu tehdit etmektedir. Ukrayna-Rusya savaşının son bulmasına yönelik girişimler ne yazık ki henüz sonuca ulaşamamıştır. Avrupa'da ise yaşanan kaos her geçen gün artmaktadır. Tüm bunlar bize Türkiye'nin dirliğinin ve düzeninin ne derece önemli olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti güçlü devlet geleneği, kurumsal hafızası ve devlet tecrübesiyle ihtiyaç duyulan tedbirleri zamanında almakta, milli menfaatlerini koruma iradesini kararlılıkla ortaya koymaktadır. Bu çağın tüm kara düzeni karşısında Türkiye Cumhuriyeti, Allah'a şükürler olsun ki parlayan bir yıldızdır. Türkiye umudun, istikrarın, güvenlik ve refahın adresidir. Türk ve Türkiye yüzyılımız, içinden geçtiğimiz bu kaotik çağın kurtuluş iradesidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı