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Bilecik'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı, motosiklet devrildi

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Bilecik'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı, motosiklet devrildi
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Bilecik'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Osmangazi Tüneli mevkisinde devrilen motosikletteki sürücü ile bir yolcu, Kuyubaşı alt geçidinde çarpışan tırlardan birinin sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

B.B. (21) yönetimindeki 11 AY 990 plakalı motosiklet, Bilecik-Sakarya kara yolunun Osmangazi Tüneli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.S. (19) yaralandı.

Bilecik-Osmaneli kara yolunun Kuyubaşı mevkisi alt geçidinde D.B. (56) idaresindeki 41 AJT 854 plakalı tır ile B.T. (28) idaresindeki 54 BC 416 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle B.T. yaralandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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