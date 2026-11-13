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Bursa Osmangazi'de lodosta düşen çatı kaplama örtüsü 2 otomobile zarar verdi

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Bursa Osmangazi'de lodosta düşen çatı kaplama örtüsü 2 otomobile zarar verdi
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Bursa'da lodosta hızı saatte 74 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle Osmangazi ilçesindeki Atatürk Caddesi'ne çatı kaplama örtüsü düştü. Düşen örtü, cadde üzerindeki 2 otomobile zarar verdi.

DÜŞEN ÇATI KAPLAMA ÖRTÜSÜ 2 ARACA ZARAR VERDİ

Bursa'da saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerine düşen çatı kaplama örtüsü, 2 otomobile zarar verdi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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