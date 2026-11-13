Bursa Osmangazi'de lodosta düşen çatı kaplama örtüsü 2 otomobile zarar verdi

Bursa Osmangazi'de lodosta düşen çatı kaplama örtüsü 2 otomobile zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'da lodosta hızı saatte 74 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle Osmangazi ilçesindeki Atatürk Caddesi'ne çatı kaplama örtüsü düştü. Düşen örtü, cadde üzerindeki 2 otomobile zarar verdi.
DÜŞEN ÇATI KAPLAMA ÖRTÜSÜ 2 ARACA ZARAR VERDİ
Bursa'da saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerine düşen çatı kaplama örtüsü, 2 otomobile zarar verdi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı