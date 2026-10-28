29 Ekim’de köprüler ücretsiz mi? Osmangazi, 15 Temmuz, FSM, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü bedava mı?

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29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı için köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş uygulanmayacak. 23 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, yalnızca belirli kent içi raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşımı kapsıyor. Kararda köprü, otoyol ya da tünel geçişlerine ilişkin bir düzenleme yer almıyor. İşte 29 Ekim’de köprü ve otoyollara dair bilinmesi gerekenler.

29 EKİM’DE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Hayır. 29 Ekim 2026 Perşembe günü köprülerde ücretsiz geçiş uygulanmayacak. Yeni bir karar açıklanmadığı sürece sürücüler, araç sınıflarına göre belirlenen standart geçiş ücretlerini ödemeye devam edecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM ÜCRETSİZ Mİ?

Hayır. İstanbul Boğazı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 29 Ekim’de ücretsiz geçiş uygulanmayacak. Bu köprüleri kullanan sürücülerin HGS hesaplarından mevcut geçiş ücreti tahsil edilecek.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 29 EKİM’DE ÜCRETSİZ Mİ?

Hayır. Osmangazi Köprüsü’nde de 29 Ekim için ücretsiz geçiş kararı bulunmuyor. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen Osmangazi Köprüsü, bayramlarda zaman zaman uygulanan ücretsiz geçiş kararlarının da genellikle dışında tutuluyor. Köprüden otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 1.170 TL olarak uygulanıyor.

YAVUZ SULTAN SELİM VE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Hayır. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de 29 Ekim’de standart geçiş ücretleri uygulanacak. Aynı durum Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu için de geçerli.

29 EKİM’DE OTOYOLLAR BEDAVA MI?

Hayır. 29 Ekim için Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollarda da ücretsiz geçiş kararı alınmadı. Bayramlarda bazı otoyolların ücretsiz olacağı yönünde bir algı bulunsa da, 2026 Cumhuriyet Bayramı için böyle bir düzenleme yapılmadı.

29 EKİM’DE NELER ÜCRETSİZ?

Cumhurbaşkanı Kararı ile 29 Ekim’de Ankara, İstanbul ve İzmir’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı bazı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak. Bu kapsamda Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi hatlar vatandaşlar tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Ancak raylı sistemlerde uygulanacak ücretsiz ulaşım, özel araçlarla yapılan köprü ve otoyol geçişlerini kapsamıyor.

SÜRÜCÜLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bayram tatili nedeniyle köprü ve otoyollarda yoğun trafik bekleniyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce HGS hesaplarında yeterli bakiye bulunduğunu kontrol etmesi öneriliyor. Geçiş ücretinin ilk 15 gün içinde ödenmesi halinde herhangi bir idari para cezası uygulanmıyor.