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Bilecik'te kontrolden çıkan motosiklet tünelde devrilince 2 kişi hafif yaralandı

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Bilecik'te kontrolden çıkan motosiklet tünelde devrilince 2 kişi hafif yaralandı
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Bilecik-Osmaneli D-650 karayolu Osmangazi Tüneli'nde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulans talebini reddettiler, gece ağrıları artınca kendi imkanlarıyla hastaneye gittiler; polis inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Osmaneli D-650 karayolu Osmangazi Tüneli'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik istikametine seyir halindeki 11 AY 990 plakalı motosikletle sürücü Berkan B. (21) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Soner S. (19) hafif şekilde yaralandı. Şahıslar olay yerinde ambulans talebini reddederken, gece saatlerinde ağrıları artan şahısların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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