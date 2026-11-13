Bursa'da lodosun savurduğu motosiklet refüje devrildi, sürücü yara almadı

Bursa'da lodosun savurduğu motosiklet refüje devrildi, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, lodosun etkisiyle refüje devrildi. Sürücünün yara almadığı anlar kask kamerasına yansıdı.
LODOSTA SAVRULAN MOTOSİKLET, REFÜJE DEVRİLDİ
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü rüzgarın etkisiyle refüje devrildi. Motosiklet sürücüsünün yara almadığı o anlar kask kamerasına yansıdı.
Muhammet SEZGİN/ BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı