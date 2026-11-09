Bursa Osmangazi'de metruk binadaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Bursa Osmangazi'de metruk binadaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi Hamdi Sokak'taki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Kuruçeşme Mahallesi Hamdi Sokak'taki bir metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA