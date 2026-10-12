Haberler

Bursa'da drift atan sürücüye 143 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 2 ay alındı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da otomobiliyle drift atan sürücüye 143 bin lira idari para cezası uygulandı; ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Osmangazi'de çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ihbar edilince sürücü tespit edildi.

Bursa'da otomobiliyle drift atan sürücüye 143 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu. Drift anı, durumdan rahatsız olan çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde drift atan 16 JEJ 04 plakalı otomobili gören ve durumdan rahatsız olan çevredekiler, balkonlarına çıkarak çevreye rahatsızlık veren sürücüyü cep telefonuyla kayda aldı. Vatandaşlar, çektikleri görüntülerle polis ekiplerine ulaştırarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri, kimlik bilgilerine ulaştığı sürücüye ulaşarak toplamda 143 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücünün aracıyla drift attığı anlar ise durumdan rahatsız olanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 119 sitede yayınlandı.
Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor

Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Video çekerken füze saldırısına uğradı

Video çekerken füze saldırısına uğradı
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den

Resmen açıklandı! Parayı basıp Türk yıldızı aldı
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Yollar kapandı, araçlar suya gömüldü

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Yollar kapandı, araçlar suya gömüldü
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!
Kaynar su döküp boğdu! Sevgilisini öldürdükten sonra bunu da yapmış

Kaynar su döküp boğdu! Sevgilisini öldürdükten sonra bunu da yapmış
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor: Başkanvekili telefonları kapattı

Bir büyükşehir daha tamam gibi! Başkanvekili telefonları kapattı
Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı

Cihangir’den ormana! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı