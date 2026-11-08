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Bursa Osmangazi'de apartman yangını söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastanede

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Küplüpınar Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Küplüpınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden çıkan dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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