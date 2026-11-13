Bursa Osmangazi'de 7 katlı apartmanın çatı katındaki yangını itfaiye söndürdü

Bursa Osmangazi'de 7 katlı apartmanın çatı katındaki yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Hüdavendigar Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından ihbarla gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sakinleri, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA